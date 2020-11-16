Казахстан должен «обуздать пандемию», не прибегая к жесткому карантину – Токаев

Вторая волна пандемии коронавируса будет отличаться от первой, однако казахстанцы научились уже жить с этой инфекцией. Вместе с тем, учитывая риски и возможный кризис, правительству необходимо «обуздать пандемию», не прибегая к карантину, аналогичному весной 2020 года, сказал в понедельник в ходе совещания по мерам противодействия заражению коронавирусной инфекцией президент Касым-Жомарт Токаев.

«Вторая волна пандемии будет отличаться во многих отношениях и пройдет в непростое для экономики страны время. Мы должны учитывать это. Сегодня весь мир стоит перед решением так называемого «ковидного уравнения», предполагающего не только прямые потери определенных отраслей, но и отложенный эффект, когда безработица или пробелы в обучении могут привести к разным негативным последствиям, в том числе и к росту преступности. Поэтому текущая задача – обуздать пандемию, не прибегая к карантину весенних масштабов», - заявил Токаев.

В то же время президент подчеркнул, что за период пандемии отечественные врачи приобрели необходимый опыт, научились определять основные симптомы заболевания и знают, как с ним бороться. Значительно укреплена система здравоохранения, запущено массовое тестирование, улучшена идентификация контактных лиц. По его словам, бизнес тоже смог приспособиться к новым реалиям, изменилось и отношение самих граждан к пандемии.