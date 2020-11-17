Лидирует по приросту по-прежнему ВКО
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Еще 602 случая заражения коронавирусом зафиксировано в Казахстане
Фото Дулата Есназара

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 602 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав.

В Восточно-Казахстанской области зафиксирован 221 новый случай заражения, в Северо-Казахстанской области – 61, в Костанайской области – 57, в Павлодарской области – 50, в Алматы – 36, в столице – 33, в Акмолинской области – 33, в Западно-Казахстанской области – 28, в Алматинской области – 24, в Карагандинской области – 20, в Атырауской области – 14, в Актюбинской области – 8, в Жамбылской области – 6, в Шымкенте – 5, в Туркестанской области – 5, в Кызылординской области – 1.

Не зарегистрировано новых случаев в Мангистауской области.

Всего в стране тестами подтверждено 121 653 случая заражения COVID-19. Выздоровели 110 382 человека, в том числе за последние сутки 438 человек.

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