На это есть объективные причины
Партия «Нур Отан» не смогла выполнить все предвыборные обещания
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Тамара Вааль, Vласть

Партия «Нур Отан» не смогла выполнить ряд своих предвыборных обещаний, которые должны были быть реализованы к 2021 году. Об этом стало известно в среду в ходе отчета правительства перед парламентской фракцией партии, сообщает пресс-служба мажилиса.

В ходе отчета правительства об исполнении предвыборной программы партии «Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание» отмечено, что некоторые обязательства не выполнены в полной мере. Например, насыщение рынка отечественными продуктами питания, охват высокоскоростным интернетом всех населенных пунктов численностью от 250 человек, приватизация крупных компаний государственного и квазигоссектора. Но на это, по мнению депутатов, есть объективные причины.

«Понятно, что пандемия коронавируса, нестабильность на мировых рынках – это вещи, с которыми нельзя не считаться. Но мы видим, что у правительства есть понимание, конкретные механизмы решения этих вопросов. Думаю, что правительство на этих направлениях сконцентрирует все необходимые силы и средства для достижения поставленной целей. Со своей стороны парламент продолжит обеспечивать контроль», - сказал председатель мажилиса Нурлан Нигматулин.

По заверению премьер-министра Аскара Мамина, полную продовольственную самодостаточность власти обеспечат к 2024 году по всем 29 наименованиям основных продтоваров.

Кроме того, депутаты считают, что правительство может усилить работу в обеспечении граждан арендным жильем, особенно в сельской местности, увеличить объемы финансирования и строительства, в том числе, за счет средств местных бюджетов, а также ужесточить контроль за эффективным использованием выделяемых бюджетных средств на эти цели и качество строящихся домов. Также необходимо продолжить работу по вовлечению казахстанцев в активные меры занятости и усилить координацию принятых для этого госпрограмм и информирование о них населения.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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