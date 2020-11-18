Партия «Нур Отан» не смогла выполнить все предвыборные обещания

Партия «Нур Отан» не смогла выполнить ряд своих предвыборных обещаний, которые должны были быть реализованы к 2021 году. Об этом стало известно в среду в ходе отчета правительства перед парламентской фракцией партии, сообщает пресс-служба мажилиса.

В ходе отчета правительства об исполнении предвыборной программы партии «Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание» отмечено, что некоторые обязательства не выполнены в полной мере. Например, насыщение рынка отечественными продуктами питания, охват высокоскоростным интернетом всех населенных пунктов численностью от 250 человек, приватизация крупных компаний государственного и квазигоссектора. Но на это, по мнению депутатов, есть объективные причины.

«Понятно, что пандемия коронавируса, нестабильность на мировых рынках – это вещи, с которыми нельзя не считаться. Но мы видим, что у правительства есть понимание, конкретные механизмы решения этих вопросов. Думаю, что правительство на этих направлениях сконцентрирует все необходимые силы и средства для достижения поставленной целей. Со своей стороны парламент продолжит обеспечивать контроль», - сказал председатель мажилиса Нурлан Нигматулин.

По заверению премьер-министра Аскара Мамина, полную продовольственную самодостаточность власти обеспечат к 2024 году по всем 29 наименованиям основных продтоваров.

Кроме того, депутаты считают, что правительство может усилить работу в обеспечении граждан арендным жильем, особенно в сельской местности, увеличить объемы финансирования и строительства, в том числе, за счет средств местных бюджетов, а также ужесточить контроль за эффективным использованием выделяемых бюджетных средств на эти цели и качество строящихся домов. Также необходимо продолжить работу по вовлечению казахстанцев в активные меры занятости и усилить координацию принятых для этого госпрограмм и информирование о них населения.