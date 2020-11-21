Пересчет голосов в штате Джорджия подтвердил победу Байдена на выборах

Ручной пересчет нескольких миллионов бюллетеней в штате Джорджия подтвердил победу Джо Байдена на президентских выборах, сообщает Русская служба ВВС . Тем временем Дональд Трамп, пытающийся оспорить результаты голосования, терпит поражения в судах.

В пятницу госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер сообщил, что победа Байдена в штате официально сертифицирована. Окончательный итог подтвердил перевес 12 284 голоса в пользу Байдена. Разрыв между ним и Трампом составил меньше половины процента.

«Как секретарь штата я уверен в том, что цифры, которые мы сегодня представили, верны. Эти цифры отражают вердикт народа, а не решение офиса секретаря штата, судов или точку зрения штабов кандидатов», - сказал Раффенспергер.

В общенациональном масштабе Байден получил примерно на 5,9 млн голосов больше, чем Трамп. В коллегии выборщиков, которая должна собраться 14 декабря, ожидаемое соотношение составит 306:232.

Дональд Трамп считает, что демократы украли у него победу на президентских выборах, и продолжает попытки изменить результаты выборов. Его штаб заявляет о фальсификациях при голосовании и подсчете голосов, но не приводит весомых доказательств. Утверждения Трампа неоднократно опровергали суды – в течение нескольких часов в четверг его сторонники проиграли судебные дела сразу в трех штатах - Джорджии, Аризоне и Пенсильвании, избирательные комиссии, власти штатов, и даже назначенные самим президентом сотрудники правительственных агентств США. Мичиган – один из штатов, где Трамп надеется получить победу, несмотря на результаты голосования.