184 случая коронавирусной пневмонии выявили в Казахстане за сутки

По данным Минздрава за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 184 новых случая пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, 60 человек выздоровели. От последствий коронавируса и пневмонии за минувшие сутки скончались 8 человек.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 975 человек. В стационарах находится 3 294 пациента, на амбулаторном уровне – 8 681 человек. 199 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 – крайней тяжелом, 31 - на аппаратах ИВЛ.

Всего с 1 августа, когда Казахстан начал регистрировать случаи коронавирусной пневмонии, количество заболевших составило 41 940 человек, умерло 440, выздоровело – 30 422.

Всего в стране с 13 марта подтверждено 171 979 случаев заражения коронавирусом и коронавирусной пневмонией. Несмотря на обещание объединить статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонией с признаками COVID-19, Минздрав этого так и не сделал.