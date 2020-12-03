Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 64 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусной инфекцией заразились за все время пандемии уже более 64 млн человек, из них 1,48 млн скончались, выздоровели 41,17 млн.

В США – 13,72 млн заразившихся и почти 270,7 тыс. умерших. По данным The New York Times, число пациентов, госпитализированных с осложнениями, вызванными коронавирусом, превысило в стране 100 тыс. из них почти 20 тыс. находятся в отделениях реанимации, пишет ТАСС. Весной и летом число единовременно находившихся в больницах пациентов с COVID-19 не превышало 60 тыс.

В Индии за все время заразились почти 9,5 млн человек, в Бразилии – 6,38 млн, в России – 2,32 млн, во Франции – 2,27 млн, в Испании – 1,65 млн, в Великобритании – 1,64 млн, в Италии – 1,62 млн, в Аргентине – 1,43 млн, в Колумбии – 1,32 млн, в Мексике – 1,12 млн, в Германии – порядка 1,1 млн заразившихся, свыше 1 млн заболевших также зарегистрировано в Польше.

В десятке стран с наибольшим числом смертей находятся также Бразилия, где скончались от COVID-19 и его последствий 173,8 тыс. человек, Индия – 138,1 тыс. умерших, Мексика – 106,7 тыс., Великобритания – 59,1 тыс., Италия – 56,3 тыс., Франция – 52,8 тыс., Иран – почти 49 тыс., Испания – 45,5 тыс. и Россия – 40,6 тыс.