Флаг должен соответствовать государственным стандартам
Казахстанцы должны покупать флаги в специальных магазинах – Минкульт
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Несмотря на то, что казахстанцам разрешили использовать государственный флаг, остается ряд ограничений и предписания, которые они обязаны исполнять, сообщила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

«Есть случаи, когда использование государственного флага не допускается: когда флаг приспускается в знак уважения к человеку или какому-то предмету, когда вставляется кантоном вниз. Кроме того, флаг всегда должен нестись под углом. Также не допускается, когда флаг выставляется и задевает предметы, пол, землю или воду. Не допускается закреплять и выставлять флаг таким образом, чтобы он мог повредиться, или порваться, или испачкаться. Писать, рисовать на флаге, использовать в качестве одежды, постельного белья, использовать в качестве драпировок, нельзя использовать на предметах одноразового использования», - рассказала Раимкулова.

Кроме того, ткань флага не должна быть перекошена, его цвета и размеры должны соответствовать государственным стандартам. В противном случае казахстанцев могут привлечь к административной ответственности. По словам министра, чтобы не попасть в подобную ситуацию, гражданам необходимо покупать государственные символы в магазинах, которые имеют договоры с лицензированными предприятиями по производству государственных символов. Таких предприятий на сегодня в стране – 26.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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