18 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 18 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, 2 случая с летальным исходом, выздоровели 76 человек, сообщает Минздрав.

С 1 августа коронавирусная пневмония диагностирована у 43 124 человек, скончались 456, выздоровели – 31 032.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 8 человек, а всего 2 096. На данный момент лечение продолжают получать 14 210 человек, среди них 1 001 ребенок. В стационарах находится 3 803 пациента, 246 человек в тяжелом состоянии, 31 – в крайне тяжелом, 36 – на аппаратах ИВЛ.



Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране за время пандемии достигло 180 777.