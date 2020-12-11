В Петропавловске с 14 декабря ослабят карантин

«Усиление карантина оказало положительный эффект. Мы добились перелома заболеваемости в сторону снижения, при этом подчеркну – не останавливая плановой госпитализации. Что важно: такая позитивная динамика отмечается на фоне увеличения ПЦР-тестирования. Выявляем болезнь на ранней стадии, даже если она протекает бессимптомно. Разрывается цепочка передачи инфекции, пресекаем ее дальнейшее распространение. В целом сейчас мы наблюдаем положительную картину. Поэтому, исходя из текущей эпидситуации, с 00:00 часов 14 декабря мы существенно ослабим режим карантина в Петропавловске. Блокпосты вокруг города будут сняты», - сообщил Аксакалов.

В выходные дни в городе будет работать общественный транспорт, также возобновится внутриобластное автобусное сообщение, откроются библиотеки, музеи и театры, религиозные объекты смогут работать, но последние – без проведения коллективных обрядов. Торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины площадью более 500 кв. м будут работать с 10:00 до 22:00 с понедельника по субботу, работа продуктовых магазинов продлена до 24:00 часов, в том числе и супермаркетов при торговых центрах. График работы непродовольственных магазинов менее 500 кв. м устанавливается с 08:00 до 22:00, крытых рынков - с 9:00 до 20:00, кроме воскресенья. Режим локдауна в выходные и праздничные дни снимается с салонов красоты.

Также Аксакалов сообщил, что увеличено время работы объектов общественного питания до 22:00, но в воскресенье они должны работать только на вынос и доставку. Гостиницы и объекты туризма должны быть заполнены на 80%. При этом туристические объекты не будут работать в воскресенье. Фитнес и тренажерные залы, бассейны, спортивные объекты, детские образовательные учреждения смогут работать в субботу.

«Как вы видите, некоторые объекты не будут работать в воскресный день. На это есть свои причины. Когда ситуация в регионе полностью стабилизируется и снижение количества заболевших продолжится, мы рассмотрим вариант снятия воскресного ограничения», - пообещал глава региона, подчеркнув, что снимаются ограничения, но не ответственность.

Он призвал население «отметить декабрьские праздники в узком семейном кругу».