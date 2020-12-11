Узбекистан и Куба получили статус наблюдателя при ЕАЭС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видеоконференции. На заседании обсудили актуальные вопросов развития Евразийского экономического союза, в том числе доработанного проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, приоритетные направления сотрудничества в рамках организации, совершенствование механизмов применения общих антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты интересов производителей товаров, а также предоставление Узбекистану и Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС.

Токаев отметил, что этот год стал для всех серьезным испытанием. Стремительное распространение COVID-19, падение цен на сырьевые товары, резкое снижение экономической активности во всем мире негативно отразились на экономиках стран.

«Негативные тенденции также оказали влияние на торговлю в рамках Союза. Взаимная торговля за 9 месяцев текущего года снизилась на 13 % и составила $39 млрд. Товарооборот Евразийского экономического союза с третьими странами снизился еще больше – на 19% и составил $447 млрд. Все это делает неотложной задачу эффективного взаимодействия, поиска резервов роста и раскрытия экономического потенциала нашего союза», - сказал Токаев.

Между тем глава государства приветствовал получение статуса наблюдателя при ЕАЭС Узбекистана и Кубы.

«Мы рассчитываем, что этот шаг откроет широкие перспективы всестороннего экономического сотрудничества с практической и взаимовыгодной отдачей. Мы рассматриваем это как пример растущего авторитета, привлекательности и узнаваемости нашего объединения во всем мире. Большие перспективы видим в наращивании торговли и широкой кооперации с братским Узбекистаном. Считаем, что участие Узбекистана в Евразийском проекте гармонично дополнит наши двусторонние связи, а также сотрудничество в рамках центрально-азиатского региона», - отметил он.

Отдельного внимания, по его мнению, заслуживает утверждение Стратегии ЕАЭС до 2025 года. В мае текущего года Токаев говорил о необходимости более полной проработки проекта Стратегии, учитывая наличие в документе некоторых спорных положений. Он поблагодарил своих коллег, глав государств за поддержку данной позиции.

«Правительствами и комиссией проведена содержательная, конструктивная работа по доработке Стратегии. В частности, скорректированы мероприятия, предусматривающие гармонизацию и унификацию законодательств государств-членов в ряде отраслей. Пересмотрены полномочия комиссии в части обязательного участия в двусторонних переговорах с третьими странами. Теперь комиссия может участвовать в переговорах только по инициативе самого государства-члена. Думаю, это выверенный и гибкий подход. Доработаны направления сотрудничества и формулировки в сфере образования и здравоохранения, подчеркивающие экономическую направленность пятистороннего сотрудничества в данных сферах», - сообщил президент Казахстана.

В ходе заседания также рассмотрено предложение Казахстана касательно формирования кадрового состава комиссии. Речь идет об отказе от жесткой привязки представленности граждан к доле финансирования. С практической точки зрения представительная работа в комиссии граждан всех пяти государств даст возможность профессионального роста, поможет воспитать специалистов именно в сфере евразийской интеграции. Токаев с удовлетворением отметил достигнутый приемлемый консенсус по всем чувствительным вопросам, что еще раз показывает стремление стран к учету позиций друг друга и нахождению компромиссов.

Вместе с тем он внес ряд предложений, направленных на стимулирование предпринимательской активности, вовлечение малых и средних предприятий в интеграционные производственные цепочки, проведение выездных встреч членов коллегии ЕЭК с бизнесом, и указал на важность разработки модели оценки, которая объективно покажет всем реальный вклад, добавленную стоимость интеграции в экономику государств-членов ЕАЭС.

Он также обратил внимание глав государств на продолжающийся рост Китая и Азии, который постепенно превращает Восток в центр мировой экономической гравитации.

«Азия действительно становится регионом XXI века. И 28% мирового ВВП уже сконцентрировано здесь, и эта цифра будет только расти. Сейчас тренд «разворота на Восток» предлагает новые возможности транспортно-логистической кооперации. Нам, евразийским странам, следует полностью реализовать свой транзитный потенциал. Предлагаю форсировать работу по модернизации трансграничных участков транспортных артерий, в частности, завершить строительство и модернизацию участка автодороги «Западная Европа-Западный Китай» на территории Российской Федерации. Кроме того, следует начать процесс оцифровки всех автомобильных коридоров с целью обеспечения свободы внутреннего движения товаров, а также транзита в третьи страны», - предложил Токаев.

Председательство в уставных органах ЕАЭС с нового 2021 года переходит от Беларуси к Казахстану.