Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 70 млн

В США число заражений превышает 15,8 млн, в Индии – порядка 9,8 млн, в Бразилии – почти 6,8 млн, в России – более 2,5 млн. Во Франции общее число заразившихся превысило 2,4 млн, в Великобритании – 1,8 млн, в Италии – 1,8 млн, в Испании – 1,7 млн, в Аргентине – порядка 1,5 млн, в Колумбии – превысило 1,4 млн, в Германии – почти 1,3 млн, в Мексике – 1,2 млн, в Польше – 1,1 млн, в Иране – более 1 млн, в Перу – 979,1 тыс., в Турции – 955,7 тыс., в Украине – 895,6 тыс., в ЮАР – 845 тыс., в Индонезии – 605,2 тыс., в Нидерландах – 604,4 тыс.

В десятку стран с наибольшим числом умерших входят США – 294,7 тыс., Бразилия – 179,7 тыс., Индия – порядка 142,2 тыс., Мексика – 112,3 тыс., Великобритания – 63,6 тыс., Италия – порядка 63,4 тыс., Франция – 67,6 тыс., Иран – 51,7 тыс., Испания – 47,6 тыс. и Россия – 45,3 тыс.