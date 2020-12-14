В Казахстане за сутки подтверждено 747 новых случаев коронавируса

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 78 новых случаев, в Костанайской области – 74, в Павлодарской области – 73, в Алматы – 72, в Акмолинской области – 71, в Северо-Казахстанской области – 68, в столице – 67, в Атырауской области – 58, в Алматинской области – 48, в Западно-Казахстанской области – 41, в Карагандинской области – 31, в Жамбылской области – 28, в Актюбинской области – 10, в Мангистауской области – 10, в Туркестанской области – 7, в Кызылординской области – 7, в Шымкенте – 4.

Всего в стране подтверждено 142 325 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 126 182 человека, в том числе за последние сутки 802.