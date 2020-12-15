В Казахстане внесут определение повторных случаев заражения коронавирусом в протокол лечения

Министерством здравоохранения вносятся дополнения в протокол лечения, по которым будут считать сроки выздоровления коронавирусной инфекцией и повторные заражения. В данное время в ведомстве не совсем понимают, как устанавливать повторные случаи, сообщила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями комитета санитарно-эпидемиологического контроля Роза Кожапова.

«Вопрос понятия повторного случая, установка диагноза (коронавирусная инфекция – V) вызывала определенные трудности. Поэтому сейчас в клинический протокол вносятся соответствующие изменения, именно с определением: какой случай может считаться повторным случаем», - рассказала Кожапова.

По ее словам, бывают случаи, когда после завершения лечения еще на протяжении определенного времени ПЦР-тест может показывать положительные результат. Поэтому сейчас в протоколе будут определены конкретные сроки выздоровления, через «какое время человек должен быть с отрицательным результатом».

«Наличие каких признаков заболевания, какие должны быть клинические признаки, чтобы поставить ему диагноз повторного случая», - уточнила руководитель управления эпиднадзора.

Она признала, что в данное время не может назвать точное количество повторных случаев заражения коронавирусом, так как «нам сейчас надо промониторировать все те случаи, которые давали положительный результат повторно, кто ранее болел». И только потом Минздрав сможет сказать, были ли это повторные случаи, либо же человек просто был носителем инфекции.

«Повторные случаи заражения в Казахстане есть. Но кто из них именно подлежит определению в категорию повторного случая, или у него сохранилось это носительство, сейчас четкого разделения нет», - констатировала Кожапова.