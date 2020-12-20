652 новых случая COVID-19 подтверждено в Казахстане за сутки

Лидирует по приросту Павлодарская область – за сутки здесь подтверждено 80 новых случаев. На втором месте Атырауская область – 74 новых случая. 68 случаев зарегистрировано в столице, по 66 – в Северо-Казахстанской и Костанайской областях. В Восточно-Казахстанской области – 60 новых случаев, в Акмолинской области – 59, в Алматы – 51, в Западно-Казахстанской области – 37, в Карагандинской области – 32, в Алматинской области – 25, в Мангистауской области – 12, в Актюбинской области – 8, в Жамбылской области – 6, в Туркестанской области – 4, в Шымкенте – 3, в Кызылординской области – 1.

Всего в стране подтверждено 146 584 случая заражения. Выздоровели из общего числа заболевших 130 776 человек, в том числе за последние сутки 824.