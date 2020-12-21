Токаев подписал законы о займе Казахстаном 1,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития» и «О ратификации Соглашения о займе (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций», сообщает Акорда.

Как сообщалось, Казахстан займет у Азиатского банка Развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций больше 1,5 млрд евро на поддержку мер правительства по борьбе с последствиями пандемии коронавирусной инфекции и восстановлению экономики. У АБР Казахстан займет 908 млн 596 тыс. евро. По отношению к срокам погашения займ поделен на две части. Первая часть займа в размере 454 млн 298 тыс. евро предоставляется со сроком 10 лет, включая трехлетний льготный период. Остальная часть займа в размере 454 млн 298 тыс. евро предоставляется со сроком 5 лет, включая трехлетний льготный период. Ставка вознаграждения – Еврибор +0,50%.

У Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Казахстан намерен занять 661 млн 800 тыс. евро по аналогичным условиям.