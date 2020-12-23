Обмен проводится исключительно в филиалах Национального банка
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Нацбанк продлил срок замены банкнот образца 2006 года до февраля
фото Жанары Каримовой

Национальный банк продлил срок приема и замены банкнот номиналом 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года до 1 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба регулятора.

«Мы приняли это решение, потому что получили обращения от населения. Некоторые граждане, в основном это пожилые люди пенсионного возраста, по тем или иным причинам не успели вовремя обменять старые банкноты», - пояснил директор департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов.

Обмен проводится для физических лиц исключительно в филиалах Национального банка. После 1 февраля 2021 года замена этих банкнот будет невозможна.

Обмен банкнот образца 2006 года длился в течение четырех лет – с 4 октября 2016 года по 5 октября 2020 года.

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