Завод по производству автомобильных шин построят в Сарани

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов подписали соглашение об участии в развитии машиностроения РК. Документ предусматривает открытие в республике высокотехнологичного производства автомобильных шин, сообщается на сайте главы казахстанского правительства.

Завод будет построен в городе Сарань Карагандинской области. Уже определен генеральный проектировщик, проводится технический анализ оборудования, аккредитация подрядных организаций для строительно-ремонтных работ.

«В рамках проекта намечено сотрудничество с местными образовательными учреждениями для постоянной подготовки и ротации специалистов. Первая группа сотрудников пройдет обучение на заводе в Татарстане. Всего новому казахстанскому предприятию потребуется более 1100 специалистов», - отмечают в пресс-службе премьер-министра.

Производственная мощность завода составит до 3 млн шин для легковой техники и 500 тыс. шин для коммерческой техники и автобусов. Первая партия шин будет выпущена в 2022 году.