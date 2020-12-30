Токаев и Путин подтвердили готовность стран к дальнейшему сотрудничеству по преодолению последствий пандемии

«Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным стороны отметили позитивную динамику развития казахстанско-российских отношений по всему спектру двусторонней повестки в духе стратегического партнерства и союзничества. Подтверждена твердая приверженность Казахстана и России дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по преодолению последствий COVID-19,

а также координации по линии многосторонних структур. Владимир Путин просил передать новогодние поздравления и пожелания братскому народу Казахстана», - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

В беседе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, высоко оценив итоги года, была подчеркнута важность дальнейших совместных усилий для расширения политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также региональной кооперации в Центральной Азии. Также главы государств обменялись новогодними поздравлениями.

Во время разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном президент Казахстана дал положительную оценку текущему уровню межгосударственного сотрудничества, демонстрирующего высокие темпы развития. Рахмон в свою очередь отметил заинтересованность в наращивании двустороннего сотрудничества по всем направлениям. Президенты также обменялись новогодними поздравлениями.