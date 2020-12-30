Президент провел ряд телефонных разговоров
  • 401
Токаев и Путин подтвердили готовность стран к дальнейшему сотрудничеству по преодолению последствий пандемии
фото Жанары Каримовой

Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с президентами Российской Федерации Владимиром Путиным, Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, сообщается на сайте Акорды.

«Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным стороны отметили позитивную динамику развития казахстанско-российских отношений по всему спектру двусторонней повестки в духе стратегического партнерства и союзничества. Подтверждена твердая приверженность Казахстана и России дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по преодолению последствий COVID-19,
а также координации по линии многосторонних структур. Владимир Путин просил передать новогодние поздравления и пожелания братскому народу Казахстана», - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

В беседе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, высоко оценив итоги года, была подчеркнута важность дальнейших совместных усилий для расширения политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также региональной кооперации в Центральной Азии. Также главы государств обменялись новогодними поздравлениями.

Во время разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном президент Казахстана дал положительную оценку текущему уровню межгосударственного сотрудничества, демонстрирующего высокие темпы развития. Рахмон в свою очередь отметил заинтересованность в наращивании двустороннего сотрудничества по всем направлениям. Президенты также обменялись новогодними поздравлениями.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Шымкенте уничтожают мозаику, на которой написано «Берегите памятники культуры»
Новости
В Казахстане законодательно закрепили дистанционное обучение
Новости
Казахстан готов покупать вакцину Pfizer, но не может раскрывать детали соглашения
Новости
Сразу три региона вошли в «красную» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
40-градусные морозы ожидаются на севере и востоке Казахстан
Новости
Погода в Казахстане в январе: существенно похолодает во второй половине месяца