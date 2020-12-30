Казахстан ратифицировал соглашение с ОАЭ о взаимном предоставлении участков под строительство посольств

Земельные участки будут выданы в аренду на 49 лет
Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в городе Астане и городе Абу Даби для нужд посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах и посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан», сообщает Акорда.
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