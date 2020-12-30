Земельные участки будут выданы в аренду на 49 лет
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Казахстан ратифицировал соглашение с ОАЭ о взаимном предоставлении участков под строительство посольств
ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в городе Астане и городе Абу Даби для нужд посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах и посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан», сообщает Акорда.

В соответствии со статьей 1 данного соглашения, эмиратской стороне в столице Казахстана выделяется земельный участок площадью 26 147 кв. м в районе пересечения проспектов Тәуелсіздік и Ракымжана Кошкарбаева. В то же время казахстанской стороне будет передан земельный участок, расположенный в дипломатическом корпусе города Абу Даби, площадью 11 148 кв. м. Наша страна также сможет его использовать на условиях безвозмездного землепользования в течение 49 лет, с последующей пролонгацией на аналогичный срок.

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