Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в Казахстане превысило 200 тысяч

В Казахстане зарегистрировано 93 новых случая коронавирусной пневмонии, скончался от нее 1 человек, выздоровел 101 человек, сообщает Минздрав.

Всего за период с 1 августа зарегистрировано 45 723 случая коронавирусной пневмонии, скончались от нее 499 человек, выздоровели – 33 083.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 10 человек, а всего – 2 284.

На 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 102 человека (9 961 КВИ+ и 12 141 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 959 пациентоа, в тяжелом состоянии – 270 человек, в состоянии крайней степени тяжести – 48 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 44 пациента.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в стране достигло 200 443. Минздрав, несмотря на свои обещания, так и не объединил статистику по ним и заявил, что не в состоянии установить, сколько людей переболело коронавирусной пневмонией до 1 августа.