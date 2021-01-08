Организационный политический троллинг: ряд организаций пытаются дискредитировать выборы, заявили в ЦИК

В Центральной избирательной комиссии в пятницу пожаловались на то, что отдельные граждане и общественные организации намеренно не хотят слышать их разъяснения и делают все, чтобы поймать «хайп» или дискредитировать выборы.

«Каждое шестое из поступивших в Центральную избирательную комиссию обращений касается разъяснения основных положений постановления ЦИК от 4 декабря «О вопросах реализации полномочий отдельных категорий участников избирательного процесса». (…) Несмотря на всю проведенную работу, отдельные представители нескольких общественных организаций продолжают муссировать эту тему, старательно делая вид, что не слышат наших ответов и разъяснений», - заявил член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев.

Аналогичную ситуацию Центризбирком наблюдает и в оспаривании данного постановления в судах. По заявлению Дауылбаева, обращения в суды поступают от разных организаций, но документы идентичные: в них одинаковые ошибки, отличаются только подписи. Кроме того, при возврате заявлений истцы не устраняют указанные судом недочеты, а сразу подают кассационную жалобу.

«1,5 млн заявителей, чьи обращения ежегодно рассматриваются по гражданским делам в судах, успешно справляются с надлежащим оформлением заявлений. Почему это кажется сложным для отдельных лиц, мне неясно. (…) Месяц назад, выступая на наших заседаниях по данному вопросу, я был уверен, дело в правовом невежестве, нужно подробное разъяснение. Сегодня, исходя из приведенных мной данных, очевидно, что это не отсутствие знаний, это организованный политический троллинг. Небольшая группа людей намеренно наращивает количество обращений по одному единственному вопросу как в ЦИК, так и в суды. Хочу обратиться к ним: уважаемые граждане, закон диалектики в правовом процессе не работает. Количество само собой никогда не перерастет в качество. Не берусь судить, какие мотивы движут указанными лицами – это желание заработать известность, просто хайп или намерение дискредитировать выборный процесс», - сказал Дауылбаев, отметив, что «налицо тенденция к манипуляции общественным мнением».

По его мнению, некоторые граждане, рассылая недостоверную информацию в социальных сетях, просто жаждут наживы: «все страницы в соцсетях, распространяющие откровенно лживые и скандальные заявления, коммерционализированы. То есть чем более ярким и ажиотажным будет их контент, тем больше будет просмотров и, соответственно, прибыли от рекламы».

4 декабря 2020 года ЦИК Казахстана принял постановление, которое затрагивает работу наблюдателей на избирательных участках. В частности, направлять лиц для наблюдения за выборами могут организации, при условии, если это будет соответствовать их уставной цели относительно реализации и защиты политических прав и свобод граждан. Кроме этого, постановление подразумевает запрет для наблюдателей проводить онлайн-трансляцию с избирательных участков.

Накануне Молодежная информационная служба Казахстана (МИСК) сообщила, что подала иск в суд о признании постановления ЦИК незаконным. Здесь объяснили, что «постановление выдаётся за документ, который важнее и выше Конституционного закона «О выборах», где сказано, что любой общественный фонд или объединение могут наблюдать за выборами, какие бы цели ни были описаны в их уставах».

«4 декабря 2020 года ЦИК выпустил постановление, требующее от организаций-наблюдателей прописать в своих уставах цель – наблюдение за выборами. В противном случае они не будут допущены на участки. 10 декабря ЦИК дал разъяснение, что внесение дополнений в устав – процедура уведомительная. Это странно, так как в законе она вообще не уведомительная. 15 декабря мы отправили запрос в ЦИК с просьбой пояснить, будут ли предоставлены организациям специальные условия для внесения изменений в учредительные документы? 23 декабря мы получили ответ с тем, что предоставление специальных условий для внесения изменений в устав не предусмотрено, но процедура дополнения в устав вновь названа уведомительной – и ЦИК советует подать такое уведомление в МинЮст», - отмечают в МИСК.

По информации организации, иск был отклонен.