Центризбирком ограничил возможности независимого наблюдения на выборах

Центральная избирательная комиссия Казахстана принятым накануне постановлением ввела новые ограничения для наблюдателей на выборах, указав при этом, что все они соответствуют местному законодательству и международным стандартам.

«Возможность осуществления деятельности по наблюдению за выборами, включая направление лиц для наблюдения за выборами, должна быть предусмотрена в уставе юридического лица, за исключением политической партии, которая создается для выражения политической воли граждан и участия в формировании представительных органов. При этом деятельность субъекта, направляющего лиц для наблюдения за выборами, должна соответствовать целям его создания, поскольку Гражданским кодексом (статьи 41, 106, 107) предусмотрены нормы об обязательности указания предмета и цели в их учредительных документах», - говорится в постановлении ЦИК.

Документ также ограничивает возможность использование фото и видео, снятых наблюдателями на избирательных участках.

«Никто не имеет право использовать изображение какого-либо лица без его согласия. Опубликование, воспроизведение и распространение изобразительного произведения (картина, фотография, кинофильм и другие), в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного», - отмечает ЦИК, ссылаясь на соответствующую статью Гражданского кодекса.

Другой пункт постановления запрещает вести прямой эфир с участков. «При этом согласно подпункту 61) статьи 2 Закона Республики Казахстан «О связи» запись (фото-, аудио- и видео-) не является категорией, аналогичной трансляции (выходу в прямой эфир). В связи с этим участковой избирательной комиссии и наблюдателям необходимо учесть, что онлайн-видеотрансляцию с избирательных участков законодательство не допускает», - говорится в документе.

«Функция наблюдателя – наблюдать за выборами в день голосования на конкретном избирательном участке. Освещение и транслирование хода выборов являются функцией средств массовой информации, - указывает Центризбирком. - Фото-, аудио- и видеозаписи, произведенные наблюдателем, могут быть использованы как доказательства по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях. Это возможно, если они получены с соблюдением предусмотренных законодательством требований».

Постановление ЦИК принято на фоне давления на неправительственные организации, которые традиционно осуществляют наблюдение за выборами. В последние две недели они получили извещения от налоговых органов о нарушениях при сдаче форм. Они могут повлечь штраф и приостановление деятельности организаций. Соответствующие решения, как ожидается, будут вынесены уже на следующей неделе.

Выборы в мажилис и маслихаты состоятся 10 января.