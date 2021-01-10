105 новых случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане

На 8 января в Казахстане зарегистрировано 105 случаев коронавирусной пневмонии, 2 случая с летальным исходом, выздоровели 164 человека, сообщает Минздрав.

За период с 1 августа 2020 года зарегистрировано 46 323 случая коронавирусной пневмонии, скончались 524 человека, выздоровели – 33 904.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 3 человека, общее число летальных исходов достигло 2 359. Выздоровели за сутки 408 человек, а всего 148 671.

На 10 января лечение от КВИ продолжают получать 23 138 человек (11 243 КВИ+ и 11 895 КВИ-), из них в стационарах находятся 5 608 пациентов. В тяжелом состоянии – 277 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациента, на аппаратах ИВЛ – 44.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в Казахстане составляет 208 596.