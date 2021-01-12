ЦИК озвучил окончательные итоги выборов и количество мест в парламенте каждой партии

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге во вторник озвучил окончательные итоги выборов в мажилис парламента и количество депутатских мест, которые получила каждая прошедшая в мажилис партия.

«В настоящее время все необходимые для установления результатов выборов протоколы ЦИКом получены. Согласно протоколам ТИК количество избирателей составило 11 млн 919 тысяч 241 избиратель. Бюллетени получили 7 млн 539 тыс. 280 человек или 63,25%. За политические партии подано 7 млн 241 тысяча 562 голоса. Распределение следующее: НПК – 659 тысяч 019 голосов или 9,10%, «Нур Отан» - 5 млн 148 тысяч 74 голоса или 71,09%, «Ауыл» - 383 тысяч 23 голоса или 5,29%, «Ак жол» – 792 тысячи 828 голосов или 10,95%, «Адал» – 258 тысяч 618 голосов или 3,57%», - сказал Петров.

Депутатские мандаты распределены следующим образом: партия «Нур Отан» - 76 мест в парламенте, «Ак жол» – 12, Народная партия Казахстана – 10.

«Результаты выборов депутатов мажилиса, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, установлены протоколом территориальной избирательной комиссии города Нур-Султан от 11 января. Результаты следующие: Сауытбек Абдрахманов – 298 голосов или 84,90% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Аветик Амирханян – 270 голосов или 76,92%, Ильяс Буларов – 274 голоса или 78,06%, Наталья Дементьева – 292 голоса или 83,19%, Юрий Ли – 282 голоса или 80,34%, Вакиль Набиев – 285 голоса или 81,19%, Шамиль Осин – 271 голос или 77,20%, Владимир Тохтасунов – 277 голосов или 78,91%, Абилфас Хамедов – 290 голосов или 82,62%», - добавил Петров.