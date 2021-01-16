Число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 93,7 млн человек, а число жертв превысило 2 млн.

Больше всего умерших в США – 391,6 тыс., в Бразилии – 208, 2 тыс., в Индии – 151,9 тыс., в Мексике – 137,9 тыс., в Великобритании – порядка 87,5 тыс., в Италии – 81,3 тыс., во Франции – порядка 70,1 тыс., в России – 63,5 тыс., в Иране – 56,6 тыс., в Испании – 53,3 тыс.

В десятку стран с наибольшим число заболевших входят США – 23,5 млн, Индия – 10,5 млн, Бразилия – 8,4 млн, Россия – порядка 3,5 млн, в Великобритании – 3,3 млн, во Франции – 2,9 млн, в Турции – 2,3 млн, в Италии – 2,3 млн, в Испании – 2,2 млн, в Германии – более 2 млн.

Выздоровели в мире 51,6 млн человек.