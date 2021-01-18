В Казахстане сменился министр национальной экономики

«Постановляю: назначить: Иргалиева Асета Армановича – министром национальной экономики Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

Асету Иргалиеву 33 года. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Международную школу бизнеса в Швеции, Университет Йорка и Университет Ноттингема. По специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в сентябре 2010 года региональным аналитиком экономической политики по Восточной Европе и Кавказу в экономическом департаменте Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне. С октября 2011 по ноябрь 2012 года работал главным региональным аналитиком в этом же департаменте, затем стал региональным экономистом банка. В январе 2013 года назначен директором центра развития предпринимательства АО «Институт экономических исследований», где проработал вице-президентом, заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления. Занимал должность советника председателя правления АО «НУХ «Байтерек», был назначен советником премьер-министра, после – заведующим Центром проектного управления канцелярии премьер-министра. С сентября 2018 по март 2019 года занимал должность вице-министра национальной экономики РК. С марта по август 2019 года работал заместителем руководителя канцелярии премьер-министра.

С августа 2019 года был первым вице-министром национальной экономики.

Министерство национальной экономики с февраля 2019 года возглавлял Руслан Даленов.