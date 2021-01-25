Назначен новый аким Семея

«Активу нового градоначальника представил Даниал Ахметов. Глава региона также поблагодарил экс-акима Ермака Салимова за работу и подчеркнул, что он далее будет советником акима области по жилищно-строительным вопросам», - говорится в сообщении на сайте акимата области.

Нурымбет Сактаганов родился в 1970 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Кызылординский педагогический институт, Кызылординский аграрно-технический колледж, Институт дистанционного образования МЭСИ, Кызылординский институт экономики, статистики и информации МЭСИ, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, по специальностям – учитель, бухгалтер, юрист, экономика и бизнес. Трудовую деятельность начал в 1992 году учителем средней школы в Кызылорде. В разные годы работал в структуре таможенного управления по Кызылординской области, таможенного комитета министерства госдоходов, был советником министра экономики и бюджетного планирования, заместителем председателя комитета по миграции министерства труда и социальной защиты населения, государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента, заместителем акима Восточно-Казахстанской области, первым заместителем акима региона. С мая 2018 года занимал должность акима Уланского района.