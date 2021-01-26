Парк служебного автотранспорта нуждается в серьезном сокращении, заявил Токаев

«Значительные бюджетные средства затрачиваются на содержание автопарка для руководства центральных органов. Так, на содержание одного автомобиля в среднем расходуется боле 6 млн тенге в год. В ряде стран внедрена практика денежной компенсации вместо персонального служебного транспорта, и этот опыт у нас используется в ряде учреждений, в частности, в акимате столицы. Такой подход прошел успешную апробацию и в фонде «Самрук-Казына». Это позволило значительно сократить число служебных автомашин, снизить адмрасходы на 1,5 млрд тенге», - констатировал Токаев.

В этой связи он поручил правительству совместно с управделами президента «внести предложения по новой схеме обеспечения руководителей госорганов служебным автотранспортом, который нуждается в серьезном сокращении».