Он предлагает вместо служебного авто выдавать денежную компенсацию
Парк служебного автотранспорта нуждается в серьезном сокращении, заявил Токаев
ФОТО С САЙТА 24.KZ

Тамара Вааль, Vласть

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства заявил о необходимости серьезно сокращать парк служебного автотранспорта.

«Значительные бюджетные средства затрачиваются на содержание автопарка для руководства центральных органов. Так, на содержание одного автомобиля в среднем расходуется боле 6 млн тенге в год. В ряде стран внедрена практика денежной компенсации вместо персонального служебного транспорта, и этот опыт у нас используется в ряде учреждений, в частности, в акимате столицы. Такой подход прошел успешную апробацию и в фонде «Самрук-Казына». Это позволило значительно сократить число служебных автомашин, снизить адмрасходы на 1,5 млрд тенге», - констатировал Токаев.

В этой связи он поручил правительству совместно с управделами президента «внести предложения по новой схеме обеспечения руководителей госорганов служебным автотранспортом, который нуждается в серьезном сокращении».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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