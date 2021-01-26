Токаев о «Дорожной карте занятости»: «Растет занятость граждан только на бумаге»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев констатировал, что занятость граждан в рамках госпрограммы растет только на бумаге. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания правительства во вторник.

Токаев напомнил, что на реализацию программы выделено 1 трлн тенге. 98,2% этих средств освоено, «программа сыграла важную роль в обеспечении занятости и поддержке деловой активности». Однако при проверке информации о создании «сотни тысяч рабочих мест» выяснилось, что «это не всегда соответствует пенсионным и налоговым выплатам».

«Растет занятость граждан только на бумаге. Таких случаев зарегистрировано 15 тыс.. Треть заявивших о трудоустройстве не переводили деньги в пенсионный фонд. Такая ситуация наблюдается в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях. В целом около 40% занятых остались в тени», - сказал президент.

Ранее он дал указание ввести методы автоматической повторной проверки таких отчетов.

«Еще один недостаток антикризисных мер – низкие налоговые поступления. Из 1 трлн, выделенного на «Дорожную карту занятости», только 5,5 млрд тенге уплачено в виде налогов. Это всего полпроцента!», - отметил глава государства.