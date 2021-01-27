Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились 100,2 млн человек, скончались 2,15 млн.

В США за весь период заразились 25,4 млн человек, в Индии – 10,6 млн, в Бразилии – 8,9 млн, в России – 3,7 млн, в Великобритании – 3,7 млн, во Франции – 3,1 млн, в Испании – 2,6 млн, в Италии – порядка 4,5 млн, в Турции – 4,4 млн, в Германии – 2,1 млн.

В десятке стран с наибольшим числом смертей находятся США – более 428 тыс. умерших, Бразилия – 218,8 тыс., Индия – порядка 153,6 тыс., Мексика – 150,2 тыс., Великобритания – 100,3 тыс., Италия – 86,4 тыс., Франция – 74,2 тыс., Россия – порядка 69,4 тыс., Иран – 57,5 тыс., Испания – порядка 56,8 тыс.

Выздоровели в мире 55,3 млн заболевших.