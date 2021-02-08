С начала года валютные активы Нацфонда сократились на $1 млрд – Нацбанк

За январь валютные активы Нацфонда сократились на $1 млрд, сообщила в интервью изданию «Капитал» заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова. Текст интервью опубликован на сайте регулятора.

«По предварительным данным, на конец января валютные активы Национального фонда составили 57,7 млрд долларов США, снизившись с начала года на 1 млрд долларов США», - сказала Молдабекова.

Основной причиной снижения объема Нацфонда она назвала выделение трансфертов в бюджет, объем которых составил 381 млрд тенге ($900 млн). Для этих целей на валютном рынке было продано $720 млн, что эквивалентно порядка 300 млрд тенге, а оставшаяся часть трансфертов была осуществлена за счет остатков на тенговом счете, которые сформировались в основном благодаря поступлениям в Нацфонд в последние два месяца 2020 года.

«По итогам января инвестиционный доход Национального фонда сложился отрицательным и составил минус 340 млн долларов США или минус 0,6%. Из них около 150 млн долларов США приходится на снижение портфеля акций и 140 млн долларов США – на снижение портфеля облигаций развитых стран. Основными причинами стали падение глобального индекса акций развитых стран MSCI World за январь на 1% и отрицательная доходность по индексу облигаций развитых стран минус 0,43%», - добавила зампред Нацбанка.

Но уже в начале февраля наблюдалось восстановление рынка акций, и за первые 5 дней февраля инвестиционный доход Нацфонда составил $440 млн, отыграв падение в январе.

Вместе с тем золотовалютные резервы на конец января, по предварительным данным, составили $35,6 млрд, практически не изменившись с начала года. Активы в свободно конвертируемой валюте выросли за счет притока средств от займа Азиатского банка развития в эквиваленте $0,9 млрд, сообщила Молдабекова.

«Влияние данного фактора было нивелировано выплатой внешнего долга в размере порядка 100 млн долларов США и снижением средств банков второго уровня со счетов в Национальном банке почти на 500 млн долларов США. Отток средств БВУ со счетов в Национальном банке в основном связан с исполнением обязательств по погашению валютных облигаций одного из банков второго уровня», - добавила она.

Портфель золота снизился на $0,3 млрд, что произошло на фоне снижения цен на драгметалл с начала года с $1891 до $1853 за унцию или на 2%. Успехи в разработке вакцин и восстановление деловой активности являются одними из основными причин падения цен на золото как на защитный актив, пояснила зампред Нацбанка.

Она также сообщила, что по итогам января замечен приток иностранных инвесторов: объем нерезидентов в ГЦБ РК вырос на 191 млрд и достиг 604 млрд тенге ($1,4 млрд).