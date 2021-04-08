Казахстан вводит сбор для иностранных туристов

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности». Как сообщила депутатам министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, документом вводится понятие «приоритетная туристская территория», вводится налог для иностранцев, а госорганы наделяются новыми полномочиями.

«Законом вводится понятие «приоритетная туристская территория» – это территория с особым потенциалом туристского развития, включенная в перечень объектов республиканской карты туристификации. Она создается в целях концентрации ресурсов в наиболее перспективных точках развития туризма. На данной территории будут особые привилегии для инвесторов и стимулирования отдыха казахстанцев внутри страны», - объяснила Раимкулова.

С учетом мирового опыта и для изыскания дополнительных источников местного бюджета на продвижение регионального туристского потенциала, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, законопроектом предусматривается внедрение туристского сбора с иностранного туриста и определение операторов по данному сбору.

«Сама ставка туристского сбора будет утверждаться маслихатом, а порядок уплаты – правительством», - пояснила министр.

Также предусматривается наделение дополнительными компетенциями уполномоченного и иных государственных органов, в связи с внедрением новых мер господдержки туристского сектора. Среди таких полномочий - возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве объектов туристской деятельности и объектов придорожного сервиса, возмещение части затрат при приобретении автотранспортных средств в туристских целях и оборудования для развития горнолыжных курортов; субсидирование туроператоров за каждого ввезенного иностранного туриста в составе турпакета; субсидирования части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов; возмещение провозной платы за билет на самолет детям в составе турпакета.

По расчетам министерства, данные меры позволят привлечь в экономику 135 млрд тенге в виде дополнительных доходов в бюджет, а также реализовать не менее одной тысячи проектов и создать порядка 170 тыс. рабочих мест.