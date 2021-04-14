Экономика Казахстана в 2021 году вырастет на 3,2%
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МВФ улучшил прогноз восстановления экономик стран Центральной Азии
Фото с официального сайта МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз восстановления экономики стран Центральной Азии после кризиса, вызванного пандемией, передает КазТАГ со ссылкой на региональный отчет МВФ.

«Среди стран Центральной Азии, которые поздно начали процесс вакцинации от коронавируса, прогнозы фонда особенно улучшились в отношении Казахстана. Прогнозы для Узбекистана и Туркменистана остались практически без изменений», - говорится в отчете.

МВФ ожидает, что в 2021 году экономика Кыргызстана вырастет на 6%, Узбекистана – на 5%, Таджикистана – на 4,5%, Туркменистана – на 3,9%, Казахстана – на 3,2%.

«Даже перед странами, где фонд ожидает более быстрое восстановление, впереди стоят такие вызовы, как расширение экономической поддержки, чтобы сохранить рабочие места и стимулировать рост экономик», - отметил директор департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихад Азура.

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