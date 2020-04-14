Мировой ВВП сократится на 3%, прогнозирует фонд
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МВФ ожидает сокращения ВВП Казахстана на 2,5% в 2020 году
Фото Данияра Мусирова

Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Казахстана в 2020 году сократится на 2,5% из-за последствий пандемии коронавируса, говорится в новом прогнозе, опубликованном во вторник.

В 2021 году ВВП Казахстана вырастет на 4,1%, ожидает фонд.

В соседнем Кыргызстане МВФ ожидает в 2020 году сокращения ВВП на 4%, в России - на 3%. В Узбекистане фонд прогнозирует рост ВВП на 1,8%.

Вместо ожидавшегося еше в январе роста глобального ВВП по итогам 2020 году на 3,3% МВФ теперь прогнозирует сокращение на 3%, а глобальная торговля просядет на 11%, пишут Ведомости. В следующем году рост мировой экономики составит 5,8% ВВП вместо 3,4% по январскому прогнозу.

Мир резко изменился за последние три месяца, говорится в докладе МВФ. Влияние пандемии коронавируса на мировую экономику оценивалось и в предыдущей, январской, версии прогноза, но никто тогда не понимал масштабов надвигающейся беды, поясняют аналитики. Вполне вероятно, что мировая экономика в этом году переживет худшую рецессию со времен Великой депрессии и она точно будет масштабнее той, что была во время финансового кризиса 10 лет назад, сказано в докладе.

Сильнее всего меры борьбы с пандемией скажутся на экономике Италии – ВВП этой страны сократится на 9,3% после роста на 0,3% в прошлом году. Также пострадавшая серьезно из-за коронавируса экономика Испании уменьшится, по прогнозу МВФ, на 8%. Экономический спад будет в Германии, Франции и Великобритании. Американская экономика, по расчетам МВФ, потеряет 5,9% ВВП, хотя еще в январе прогнозировался рост на 2%. В целом развитые экономики ждет спад на 6,1% в этом году и рост на 4,5% в следующем, следует из доклада МВФ.

Единственными драйверами глобального роста останутся Китай и Индия, однако прогнозы темпа роста и в этих странах кардинально ухудшены. Экономика Китая вырастет на 1,2% вместо ожидавшихся 6%, Индии – на 1,9% вместо 5%.

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