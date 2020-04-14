МВФ ожидает сокращения ВВП Казахстана на 2,5% в 2020 году

Мировой ВВП сократится на 3%, прогнозирует фонд
Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Казахстана в 2020 году сократится на 2,5% из-за последствий пандемии коронавируса, говорится в новом прогнозе, опубликованном во вторник.
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