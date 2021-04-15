Вынесенная ему мера пресечения в виде заключения под стражу отменена
ГКНБ Кыргызстана закрыл дело против бывшего замглавы таможни Райымбека Матраимова
Фото с сайта kloop.kg

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана 15 прекратил уголовное дело по факту легализации преступных доходов в отношении бывшего замглавы таможни Райымбека Матраимова. В ведомстве заявили, что проверка, начатая на основе журналистского расследования «Азаттыка» о наличии у Матраимова недвижимости в странах СНГ, Европы, Китая, Турции и Дубай, не нашла подтверждений этим фактам, сообщает издание Kloop.kg.

В ГКНБ сообщили, что отправили соответствующие запросы в органы стран СНГ, Европы, Китая, Турции и в Дубай о наличии в этих странах движимого и недвижимого имущества Матраимова и членов его семьи.

«Однако, согласно официальным документам компетентных органов в этих страх, Матраимов и члены его семьи не имеют движимое и недвижимое имущество [в этих странах]. Таким образом, доводы, приведенные в указанных материалах журналистов, не нашли своего подтверждения и следствием не было получено доказательств, подтверждающих факты приобретения Матраимовым и членами его семьи какого-либо недвижимого имущества за пределами Кыргызстана», — сообщили в ГКНБ.

Из-за этого уголовное дело в отношении Райымбека Матраимова прекращено, а мера пресечения в виде заключения под стражу отменена. «Одновременно с этим Матраимов на добровольной основе передал в доход государства свою квартиру общей площадью 232,3 квадратных метра, рыночной стоимостью более 20 млн сомов», — отметили в ГКНБ.

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Государственной таможни. Всего в структуре таможни он проработал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольной группой бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и другие страны Центральной Азии, Матраимов покровительствовал работе системы, получая «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему из Кыргызстана было выведено $700 млн.

Точная сумма, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, в частности, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

11 февраля состоялось судебное заседание, где Матраимова признали виновным в коррупции. Однако суд приговорил его к штрафу в 260 тыс. сомов, а затем отпустил, сняв арест с его счетов. Суд вынес такое решение, поскольку Матраимов пошел на сделку со следствием и выплатил государству в качестве ущерба 2 млрд сомов — 1,4 млрд сомов в виде денег, а 600 млн. − недвижимостью. 18 февраля Матраимова задержали уже по новому делу о легализации преступных доходов. Тогда его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями, победила на выборах в парламент 4 октября 2020 года. Однако результаты выборов были отменены после того, как недовольные граждане захватили Белый дом в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно «Мекеним Кыргызстан».

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