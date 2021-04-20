Столица и два региона Казахстана отстают от графика вакцинации населения от коронавируса

В столице, Карагандинской и Мангистауской областях отмечается отставание от графика вакцинации населения против коронавирусной инфекции, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

«Обеспечивается мониторинг исполнения ежедневного плана вакцинации в регионах. Отставание от графика отмечается в трех регионах – в городе Нур-Султан, в Мангистауской и Карагандинской областях. В этой связи акиматам указанных регионов необходимо обеспечить соблюдение графика вакцинации», - сказал Цой.

По его словам, на сегодняшний день в регионах имеется в наличии порядка 188 тыс. доз вакцин. До конца апреля Минздрав планирует обеспечить доступ еще 2 млн граждан к вакцинации. Для повышения доступности к вакцине сельских жителей планируется использовать передвижные медицинские комплексы. В целом же в республике развернут 1 051 прививочный пункт, задействованы 303 выездные бригады, которые прививают граждан в организованных коллективах и местах массового скопления людей. Всего в кампанию по иммунизации вовлечено более 10 тыс. медработников.