Еще 123 случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане

На 21 апреля в Казахстане зарегистрировано 123 новых случая коронавирусной пневмонии, 4 случая с летальным исходом, выздоровели 74 человека.

Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано 52 148 случаев пневмонии, с летальным исходом – 761, всего выздоровели 50 913 человек.

От коронавирусной инфекции за прошедшие сутки скончались 24 человека, а всего – 3 483.

На 22 апреля лечение от КВИ продолжают получать 39 859 человек (39 385 КВИ+ и 474 КВИ-), из них в стационарах – 14 034, на амбулаторном уровне – 25 825. В тяжелом состоянии находятся 679 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 181 пациент, на аппаратах ИВЛ – 100 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 349 987.