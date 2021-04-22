Пакет договоров с Македонией о выдаче и передаче осужденных лиц принял сенат

Казахстан и Северная Македония будут сотрудничать в выдаче и передаче осужденных лиц, а также оказывать друг другу правовую помощь по уголовным делам. Три соответствующих закона принял сенат в четверг в ходе пленарного заседания.

Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о выдаче лиц» должен урегулировать вопрос экстрадиции лиц, находящихся в розыске, для привлечения к уголовной ответственности.

«Согласно законодательству обеих стран деяние должно являться преступлением. Лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, должно быть наказано лишением свободы на срок не менее одного года, для исполнения приговора суда срок неотбытого наказания у разыскиваемого должен быть не менее шести месяцев», - перечислил основания для выдачи первый заместитель генерального прокурора Берик Асылов.

При этом в выдаче может быть отказано, если по законодательству запрашивающей стороны за преступление предусмотрена смертная казнь, если лицо, находящееся в розыске, оправдано или уголовное преследование в отношении него прекращено, если истек срок давности, если человек, находящийся в розыске является гражданином этой страны, а также если запрашиваемое лицо совершило военное преступление или если обвинено или осуждено за расу, религию, политические взгляды.

По словам Асылова, в настоящее время в Северной Македонии и Казахстане нет скрывающихся людей. Однако в целом в 2020 году республика выдала другим государствам 64 иностранных гражданина, а экстрадировала 56 своих граждан.

Законом «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о передаче осужденных лиц» предусматривается предоставление возможности осужденным в других странах отбывать наказание на родине. Для этого в обеих странах совершенное деяние должно считаться преступлением, на момент получения запроса приговор должен вступить в законную силу, а срок отбытия – не менее шести месяцев. Кроме того, осужденный должен дать письменное согласие.

В рамках закона «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о взаимной правовой помощи по уголовным делам» стороны регламентируют осуществление процессуальных действий по доказыванию вины подозреваемого и обвиняемого. В частности, временную передачу содержащихся под стражей, обыск, конфискацию предметов, проведение экспертизы, допрос, обмен информацией.

«По договору, если оказание помощи угрожает суверенитету, безопасности и иным интересам страны, противоречит национальному законодательству, человека преследуют за национальность, расу, религию и политические взгляды, эта правовая помощь не оказывается», - уточнил первый заместитель генерального прокурора.

Всего в 2020 году Казахстан оказал правовую помощь другим государствам по 163 запросам, а 185 наших обращений были исполнены иностранными органами.