Минтруда и соцзащиты населения предложило увеличить минимальный размер пенсии

Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана разработаны изменения и дополнения в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, важным направлением является совершенствование системы минимальных гарантий.

В министерстве напомнили, что действующей Концепцией предусмотрен переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии с 2028 года. Поэтому механизм назначения минимальной гарантированной пенсии основан на действующей методике назначения базовой пенсии, но с совершенствованием определенных параметров.

«В настоящее время прорабатывается механизм назначения минимальной гарантированной пенсии, предусматривающий: минимальный размер предлагается увеличить с 54% до 70% от прожиточного минимума (далее – ПМ); минимальный стаж участия уменьшить с 10 лет до 5 лет; убрать максимальное ограничение размера пенсии (в настоящее время максимальное ограничение составляет 1 ПМ при стаже 33 лет и выше)», - проинформировали в ведомстве.

Здесь считают, что переход к минимальной гарантированной пенсии позволит обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения, единый подход ко всем гражданам, совершенствование системы минимальных гарантий, стимулирование формализации трудовых отношений и соответствует рекомендациям международных экспертов.

«Еще одним из важных направлений модернизации является введение 5% обязательных пенсионных взносов работодателей с 2023 года. Работодатели за счет своих средств будут перечислять в пользу своих работников обязательные 5% пенсионные взносы от доходов работника», - добавили в Минтруда и соцзащиты населения.

По данным министерства, главой государства одобрены подходы по изменению цели ОПВР от формирования условно-накопительной компоненты к пополнению индивидуальных пенсионных накоплений граждан, а также по внедрению индивидуальных целевых счетов в ЕНПФ с последующим их пополнением (по выбору вкладчика) частью пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и ОПВР с предоставлением права использования их на социальные нужды.

Вместе с тем для снижения налоговой нагрузки на работодателей представлены послабления в части отнесения на вычеты вводимых ОПВР. Как отмечают в министерстве, «такой подход позволит сохранить адекватный уровень пенсионных накоплений вкладчиков при достижении пенсионного возраста (коэффициент замещения дохода после выхода на пенсию), соответствующий международным стандартам пенсионного обеспечения, а также реализовать право целевого использования пенсионных накоплений (на покупку жилья, оплату лечения) всеми вкладчиками в ближайшей перспективе».

В настоящее время проект постановления правительства «О проекте Указа Президента Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 841 «О Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года» согласовывается с госорганами.