Capital Bank Kazakhstan лишен лицензии

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций АО «Capital Bank Kazakhstan». Также банку запрещена деятельность на рынке ценных бумаг.

По информации Агентства, банк систематически нарушал пруденциальные нормативы, не выполнял меры надзорного реагирования, не выполнил требования по дополнительной капитализации и был отнесен к категории неплатежеспособного банка.

«Размер активов банка на дату лишения лицензии составил 38,5 млрд тенге, ссудный портфель – 33,9 млрд тенге, в том числе 30,4 млрд тенге, или 89,8% ссудного портфеля банка, представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составляет 149 млн тенге, при этом объем неисполненных клиентских платежей превышает 15,0 млрд тенге», - сообщили в агентстве.

Здесь отметили, что в связи с неисполнением пруденциальных нормативов, агентством приняты 29 мер надзорного реагирования и составлено 67 протоколов об административных правонарушениях.

По плану мероприятий по улучшению финансового состояния банка, который акционеры представили в 2020 году, были снижены обязательства «Capital Bank Kazakhstan» на 31 млрд тенге. В рамках реализации плана также были полностью погашены обязательства перед социально значимыми учреждениями и значительная часть обязательств перед квазигосударственным сектором.

«Однако принятые банком и его акционером меры не привели к стабилизации финансового положения банка. Банк продолжает нарушать пруденциальные нормативы и не исполняет обязательства по платежам и переводам перед клиентами Банка», - объяснили в агентстве.

24 июня назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка, с 25 июня прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка. Агентство обратится в суд о ликвидации Capital Bank Kazakhstan.

Депозиты 99% вкладчиков банка, физических лиц, покрываются гарантией АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» в полном объеме.