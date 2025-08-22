Беларусь планирует оснастить свой ракетный комплекс ядерными боеголовками

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр
Вольфович заявил, что рассматривается вопрос оснащения ракетного комплекса «Полонез»
ядерными боеголовками, передает БЕЛТА.
Накануне Александр Лукашенко провел совещание по вопросу ракетного производства, на котором отметил, что Беларуси нужно определиться, по какому пути в дальнейшем развивать ракетостроение с учетом форм и методов ведения боевых действий в современных условиях. Он заявил, что уровень угроз и существенное увеличение западными странами военных расходов вынуждают уделять «самое пристальное внимание вопросам обороноспособности Беларуси, в том числе в рамках Союзного государства» (с Россией – В.).
Ракетный комплекс «Полонез» Беларусь создала совместно с Китаем. Позже он был модернизирован уже на белорусских предприятиях. Сегодня дальность ракеты составляет 300 км.
«Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии "Орешника", может быть, в какие-то ракеты совместные. Как совместно уже с российской стороной корректировать и работать в этом направлении, создавая современную ракету», - сказал госсекретарь Совбеза.
При этом он подчеркнул, что Беларусь «никому не угрожает», а «на первый план выходят вопросы стратегического сдерживания».
Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.