Беларусь планирует оснастить свой ракетный комплекс ядерными боеголовками

Накануне Александр Лукашенко провел совещание по вопросу ракетного производства, на котором отметил, что Беларуси нужно определиться, по какому пути в дальнейшем развивать ракетостроение с учетом форм и методов ведения боевых действий в современных условиях. Он заявил, что уровень угроз и существенное увеличение западными странами военных расходов вынуждают уделять «самое пристальное внимание вопросам обороноспособности Беларуси, в том числе в рамках Союзного государства» (с Россией – В.).

Ракетный комплекс «Полонез» Беларусь создала совместно с Китаем. Позже он был модернизирован уже на белорусских предприятиях. Сегодня дальность ракеты составляет 300 км.

«Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии "Орешника", может быть, в какие-то ракеты совместные. Как совместно уже с российской стороной корректировать и работать в этом направлении, создавая современную ракету», - сказал госсекретарь Совбеза.

При этом он подчеркнул, что Беларусь «никому не угрожает», а «на первый план выходят вопросы стратегического сдерживания».