Казахстан будет делать все для развития сотрудничества с Беларусью – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Беларуси Романа Головченко, сообщает Акорда. Токаев положительно оценил связи двух стран в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений.

«В субботу я разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства между нашими государствами. Для Казахстана Беларусь действительно стратегический партнер, союзник, и мы будем делать все возможное, чтобы углублять и развивать наше сотрудничество», - отметил президент Казахстана.

Токаев выразил уверенность, что итоги двусторонних переговоров позволят обозначить новые горизонты дальнейшего в отношениях Казахстана и Беларуси. При этом он подчеркнул, что «эти договоренности не являются сиюминутными, нам надо капитально подойти к ним, выполнить взятые на себя обязательства».

«То есть не заниматься пустословием, а конкретно решить все вопросы, которые были высказаны с Вашей стороны и которые были высказаны уже в ходе переговоров на уровне правительств», - сказал глава государства.

Премьер-министр Беларуси констатировал, что «после периода пандемии торгово-экономическое сотрудничество очень динамично развивается».

«Растет и белорусский экспорт в Казахстан, и казахстанский экспорт в Беларусь, причем более высокими темпами, что является для Казахстана очень позитивным фактором», - сказал Головченко.