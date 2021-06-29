Рост ВВП Казахстана в 2021 году будет на уровне 3,2%, прогнозирует Всемирный банк

Аналитики Всемирного банка прогнозируют, что в 2021 году ВВП Казахстана вырастет примерно на 3,2%. Об этом говорится в «Докладе об экономике Казахстана, лето 2021: переломный момент кризиса COVID-19».

Как говорится в докладе ВБ, экономика Казахстана начала восстанавливаться во второй половине 2020 года, хотя реальный ВВП все еще ниже, чем до кризиса COVID-19. После сильнейшего за последние 20 лет спада, рост реального ВВП страны восстановился в третьем квартале 2020 года и продолжился в первом квартале 2021 года. Реальный ВВП в первой половине 2020 года сократился на 3,4% с поправкой на сезонность по сравнению со второй половиной 2019 года. Но в целом в 2020 году реальный ВВП Казахстана сократился на 2,6%. В первом квартале 2021 года реальный ВВП немного вырос, на 1,9% с поправкой на сезонность, по отношению к четвертому кварталу прошлого года. Мировое экономическое положение в целом улучшилось, в результате чего стоимость казахстанского экспорта повысилась примерно на 5,8% в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года с поправкой на сезонность. Кроме того, на фоне ослабления квоты ОПЕК+ на добычу нефти и поступательного восстановления мирового спроса, производство нефти в Казахстане увеличилось на 6% в первом квартале 2021 года по сравнению с рекордно низким объемом в третьем квартале прошлого года.

Аналитики отмечают, что о некотором улучшении во внутренней экономической деятельности, в том числе в секторе услуг, говорят и краткосрочные экономические показатели: спад в отраслях розничной торговли и грузовых перевозок постепенно уменьшился, строительная отрасль показывает стабильный рост, в том числе благодаря мерам политики, разрешающим частично использовать пенсионные накопления, и государственной программе по поддержке инвестиций в жилую недвижимость. Однако, несмотря на улучшение экономической активности, реальный ВВП в первом квартале 2021 года был на 1,5% ниже, чем в первом квартале прошлого года.

«Согласно нашему прогнозу, в 2021 году рост экономики будет небольшим, примерно 3,2%, т.е. ниже допандемийных темпов роста 2017-2019 годов. Несмотря на сниженную экономическую активность в начале года реальный рост ВВП, согласно прогнозу, наберет темпы во втором квартале и продолжится во второй половине 2021 года. Учитывая продолжение динамики восстановления, рост экономики в 2021 году будет находиться в диапазоне 3-3,5%», - говорится в докладе.

Всемирный банк прогнозирует, что после резкого спада экономика Казахстана в этом году будет расти благодаря улучшению мирового экономического положения, восстановлению мирового спроса на нефть, увеличению внутреннего потребления и инвестиций в жилищное строительство, продолжающихся фискальных мер поддержки, возобновлению внутренней активности и успешной реализации национальной программы вакцинации от COVID-19.

Прогнозируется, что инфляция снизится в результате уменьшения инфляции продовольственных цен и улучшения цепочек снабжения. Вместе с тем стимулирующий курс фискальной политики со значительным предоставлением прямых кредитов, восстановление потребительского спроса и колебания курса валют могут вызвать новый рост инфляции.

Также ВБ прогнозирует, что ненефтяной дефицит будет двузначным и составит 11,1% ВВП в 2021 году, так как правительство Казахстана продолжит стимулирующий курс политики с учетом растущих расходов на социальную помощь, образование и инфраструктуру, а в среднесрочной перспективе постепенно снизится до устойчивого целевого значения 6%.

«Несмотря на прогнозируемый стабильный экономический рост, государственный долг, согласно прогнозу, будет постепенно увеличиваться до 2023 года включительно, но будет оставаться на устойчивом уровне. Продолжение налогово-бюджетных мер поддержки, сохранение бюджетного дефицита и освоение внешних займов для финансирования дефицита, как прогнозируется, будут главными факторами увеличения отношения государственного долга к ВВП. Риски, связанные с внешним государственным долгом, в большой степени смягчаются значительными активами Национального фонда, которые, согласно прогнозу, мало изменятся и будут составлять более 31% ВВП в среднесрочной перспективе», - говорится в докладе.

В этой связи ВБ рекомендует казахстанским властям поддерживать гибкую фискальную политику, чтобы помочь в восстановлении экономики, и эффективно управлять фискальными рисками в среднесрочной перспективе.

«Хотя бюджетная поддержка наряду со снижением налоговых поступлений привели к увеличению дефицита и долга во время пандемии, страна продолжает обладать значительными бюджетными резервами для противодействия будущим шокам. Тем не менее, необходимо восстановление бюджетных резервов и расширение бюджетного пространства, чтобы инвестировать в инфраструктуру, человеческий капитал, а также в зеленую повестку, принятую властями. На этапе восстановления после кризиса COVID-19, налогово-бюджетная политика должна поддерживать рост экономики, и правительству нужно избегать внезапного свертывания мер стимулирования, чтобы помочь экономике занять прочную позицию», - считают аналитики.

Рост экспорта будет дальше опережать рост импорта, учитывая улучшение условий торговли, способствуя увеличению профицита торгового баланса, а увеличение цен на нефть и восстановление мирового спроса на ненефтяные сырьевые товары, включая металлы, приведет к росту экспорта, прогнозирует ВБ. Спрос на импорт будет дальше поддерживаться общим увеличением потребительских расходов, мерами налогово-бюджетного стимулирования и рядом программ льготного кредитования.

Вместе с тем во Всемирном банке считают, что для роста экономики Казахстана в этом году сохраняется риск ухудшения ситуации.

«Меры государственной поддержки инвестиций в жилую недвижимость частично компенсируют низкий уровень инвестиций, не относящихся к недвижимости, и поддерживают рост экономики в этом году. Тем не менее, мы предполагаем, что для роста сохраняется риск дальнейшего ухудшения ситуации», - говорится в докладе.

Факторы, которые могут отрицательно повлиять на перспективы роста, – это новая волна COVID-19 и связанные с ней ограничения, угроза роста инфляции, возможное ухудшение финансового положения МСБ в случае свертывания бюджетной поддержки. Аналитики считают, что пандемия будет влиять на баланс и скорость восстановления, и иметь долгосрочные последствия для экономики. Кроме того, устойчивость и стабильность восстановления экономики зависят от структурных реформ и мер адаптации для преодоления новых вызовов развития, отмечают в ВБ.

«Бюджет этого года был скорректирован с включением дополнительных расходов в объеме 1,7% ВВП на здравоохранение, образование, инфраструктуру, поддержку малого и среднего бизнеса и социальную помощь. Чтобы поддержать совокупный спрос и динамику восстановления экономики, правительству необходимо избежать резкого сокращения бюджетного дефицита в следующем году. В целях поддержки возобновления деятельности частного сектора и учреждений образования необходимы дополнительные усилия, чтобы помочь населению преодолеть нежелание делать прививку от COVID-19. Чтобы достичь сентябрьской цели (привить 10 млн человек – V), властям нужно будет открыть дополнительные центры вакцинации и развернуть более эффективную информационную кампанию для преодоления неготовности к вакцинации», - считают аналитики.

Между тем, отмечается в докладе, для реализации Национального плана развития на 2020-2025 годы, нового Экологического кодекса, выполнения обязательств по углеродной нейтральности до 2060 года требуется более сильная координация политики, усовершенствованное государственное администрирование, более высокая эффективность и результативность государственного бюджетирования, снижение искажений на рынке, обеспечение равных условий конкуренции для частного сектора – «все это многолетние проблемные сферы реформ для Казахстана».

Также казахстанским властям «необходимо рассмотреть вопрос о координации мер политики для усиления роста производительности путем обеспечения конкуренции на товарном рынке, сокращения барьеров для входа компаний в отраслях, где преобладают субъекты квазигосударственного сектора, повышения эффективности инвестиционной политики и стимулирования инвестиций и увеличения инновационного потенциала предприятий». Кроме того, считают в ВБ, «необходимо пересмотреть программы поддержки предприятий, которые создают искажения на рынке, чтобы избежать закрепления проявлений неэффективности предприятий». А учитывая, что из-за пандемии существуют проблемы привлечения прямых иностранных инвестиций, «ластям необходимо рассмотреть принятие комплексного плана действий по реформам для привлечения частных инвестиций, в особенности ПИИ».

Что касается банковской системы, то, как считают аналитики ВБ, пока что она выдерживает кризис COVID-19, но остается уязвимой из-за старых накопившихся неработающих кредитов и новых долгов, которые могли возникнуть из-за финансовых трудностей. Также аналитики считают, что активное участие Нацбанка Казахстана в программах прямого кредитования снижает эффективность инструмента базовой ставки и ослабляет доверие к денежно-кредитной политике.

«Несмотря на избыток ликвидности, банки все еще не расположены к увеличению кредитования бизнеса, отчасти из-за слабого роста и, возможно, высокого риска неплатежеспособности. В условиях неопределенности относительно кредитоспособности корпоративных заемщиков, казахстанские банки продолжают наращивать свои розничные портфели по причине более высокой ссудной маржи. Банковская система выдержала кризис, но изначально существовавшие слабые места и риски, связанные с кризисом COVID-19, требуют пристального внимания», - отмечается в документе.

Здесь подчеркивается необходимость отслеживать потенциальное воздействие кризиса COVID-19 на платежеспособность коммерческих и розничных заемщиков. Во ВБ отмечают, что «истинный размер неработающих кредитов может быть выше официальных данных из-за пробелов в нормативно-правовой среде, касающихся признания неработающих кредитов и резервирования для кредитных рисков», а «уровень неработающих кредитов в банковской системе может вырасти еще больше после полного свертывания отказа от применения принудительных мер».

В докладе также говорится, что повестка политики Казахстана в кратко- и среднесрочной перспективе должна быть сосредоточена на улучшении среды, в которой работают предприятия, и стимулировании модернизации предприятий. В частности, «необходим убедительный пакет мер политики производительности, направленный на устранение искажений в операционной среде предприятий, чтобы производственные ресурсы распределялись в пользу предприятий с более высокой производительностью и потенциалом роста, и в то же время на модернизацию потенциала предприятий, чтобы предприятия могли определять новые возможности на рынке, принимать на себя риски для развития и внедрения новых технологий и расширять свою деятельность». Также Казахстану необходимо решить системные проблемы, влияющие на производительность, например, в части функционирования кредитных и земельных рынков и повышения квалификации.

Среди срочных мер по повышению производительности на уровне предприятий аналитики выделяют усиление конкуренции на товарных рынках путем устранения барьеров для конкуренции, чтобы более продуктивные предприятия могли расти быстрее; укрепление системы стимулирования иностранных инвестиций и укрепление инновационного потенциала предприятий.