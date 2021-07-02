Qara Film Festival объявляет прием заявок на питчинг

На 27 августа запланирован первый питчинг (устная или визуальная презентация кинопроекта) в рамках Qara Film Festival – AYT Central Asia 2021. Перед питчингом у участников будет возможность подготовиться к выступлению, проработав свои проекты на тренировочных воркшопах.

Этим летом пройдет второй фестиваль документального кино Qara Film Festival. В его рамках планируется провести питчинг документальных проектов.

Основные критерии отбора: питчинг проводится для участников из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана или Таджикистана. Рассматриваются проекты на стадии девелопмента или продакшна,

Ранний срок подачи: 08 июля 2021 года, поздний дедлайн: 22 июля 2021 года. Организаторы советуют подавать заявку как можно раньше – если после первого дедлайна будут отобрано 10 сильных проектов, набор будет закрыт.

Перед питчингом у участников будет возможность подготовиться к выступлению, проработав/улучшив свои проекты на тренировочных воркшопах с опытным тренером из Дании и консультантом по документальному кино – Tue Steen Muller.

Вторым тренером питчинга выступит Татьяна Соболева, режиссёр и сценарист из России, автор более 20 документальных фильмов, показанных на международных кинофестивалях и получивших награды. Имея многолетний опыт успешного участия в международных питчингах, Татьяна проведёт воркшоп о том, как эффективно представить свой документальный проект международной аудитории.

Победители питчинга получат следующие призы: $1000, выделенных представительством Internews в Центральной Азии на дальнейшее развитие проекта. Президент международного фестиваля документального кино «Артдокфест» и режиссёр-документалист Виталий Манский выберет проект, автор которого получит возможность участия в мероприятии индустрии питчинга Artdocfest/Riga в сентябре, а также тревел-грант на московский фестиваль «Артдокфест», который пройдёт в декабре этого года.

Представительница международного кинофестиваля DOK Leipzig Ульрике Шмидт выберет проект, команда которого получит два пропуска для свободного участия в мероприятиях индустрии DOK Leipzig в Германии с 25 по 31 октября этого года, а также возможность участвовать в одном из крупнейших европейских кинорынков DOK Co-Pro, направленном на создание международных ко-продукций.

Для участия необходимо пройти по ссылке и заполнить заявку.

На любые вопросы о питчинге ответит Валерия Ким: +7 777 303 1466; valeriyaakim@gmail.com.