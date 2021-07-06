Цены на нефть растут на фоне разногласий участников ОПЕК+
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Стоимость Brent превысила $77 за баррель впервые с октября 2018 года
Фото Марии Гордеевой

Цены на нефть ускорили рост после очередной отмены заседания ОПЕК+, которое должно было состояться в понедельник. Стоимость Brent впервые с конца октября 2018 года превысила отметку в $77 за баррель, пишет The Bell.

На понедельник было запланировано заседание ОПЕК+, но, как сообщают госагентства со ссылкой на источники в делегациях, встреча снова отложена на неопределенный срок. Участникам переговоров нужно больше времени для неформальных консультаций. Таким образом, квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях.

Заседание ОПЕК+ переносится уже в четвертый раз. Оно должно было состояться еще 30 июня, но обсуждения затянулись из-за разногласий Саудовской Аравии и ОАЭ. Первая согласна на увеличение добычи нефти с августа до конца этого года на 2 млн баррелей в сутки, но выступает за продление действующего соглашения до конца 2022 года (его срок истекает в апреле 2022-го). ОАЭ поддерживают увеличение добычи нефти до конца этого года, но предлагают рассматривать вопрос о продлении соглашения отдельно.

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