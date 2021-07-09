Отдельное понятия «мать-одиночка» в Казахстане вводить не планируется – Минтруда

Из-за получения социальных льгот и риска увольнения, в том числе, с государственной службы, казахстанские женщины идут на фиктивные разводы. Однако в министерстве труда и социальной защиты населения не рассматривают вопрос введения отдельного термина «мать-одиночка», чтобы вывести из общего списка женщин-вдов и тех, кто изначально растил детей в одиночку.

«Мы страна, которая должна культивировать свои культурные и семейные ценности, что ребенок должен расти в полной семье. Мы не должны стимулировать рождение (ребенка – V) вне брака или что-то другое. Поэтому на своем уровне я могу сказать, что понятие «мать-одиночка» предусматриваться в Казахстане не будет», - сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор департамента социальной помощи министерства труда и социальной защиты населения Аскар Ниязов.

Как отметили журналисты, в понятие «одинокая мать» должны входить вдовы и те женщины, у детей которых в свидетельстве о рождении стоит прочерк в графе «отец», и должны быть выведены разведенные женщины. Так как в стране участились факты фиктивных разводов из-за введения нового формата выплаты адресной социальной помощи, а среди женщин госслужащих – чтобы избежать сокращения или переаттестацию.

«Для получения АСП состав семьи мало влияет. Влияет только доход семьи. (…) Что касается трудовых отношений, по ним я не могу ответить, это не моя компетенция. (…) Если ребенок остался без отца или без матери, для данной семьи предусмотрена выплата по потере кормильца, которая выплачивается в зависимости от наличия и количества иждивенцев», - отметил Ниязов.

В целом, напомнил он, в Трудовом кодексе закреплены понятия «мать, воспитывающая ребенка одна» и «неполная семья».