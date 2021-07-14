Медики столичного инфекционного стационара призвали жителей взять ответственность за свое здоровье

Медики одного из столичных инфекционных стационаров записали видео о том, как обстоят дела в городских больницах и призвали жителей города взять ответственность за здоровье свое и близких и соблюдать санитарные нормы.

«На этих койках могут оказаться ваши родственники, либо вы сами. Болезнь очень серьезная и молодеет, к сожалению. Показываю видео для того, чтобы вы понимали, насколько все серьезно», - говорится в видео, опубликованном на сайте акимата столицы.

Медики сообщили, что «вся реанимация полностью забита» пациентами с тяжелой формой коронавируса.

«От имени всего медицинского сообщества я хочу, чтобы вы услышали из первых уст, чтобы вы знали реальную ситуацию. Очень много тяжело болеющих людей, очень много погибает, стали болеть дети. Я прошу вас, возьмите ответственность за свое здоровье», - обратилась к жителям столицы в видео одна из врачей.

За последние сутки в столице зарегистрировано 1 128 новых случаев заражения, скончались 15 человек. Еще один человек умер от коронавирусной пневмонии, а за сутки зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией.