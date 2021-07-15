Заведующая поликлиникой Павлодара подозревается в продаже паспортов вакцинации

В Павлодаре медицинские работники одной из поликлиник подозреваются в продаже более 200 фиктивных паспортов вакцинации, сообщает в четверг сайт Polisia.kz .

Как отмечается в сообщении, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента полиции Павлодарской области совместно с сотрудниками областного ДКНБ по подозрению в подделке паспортов вакцинации задержали медицинских работников одной из поликлиник города Павлодар.

«Заведующая, врач общей практики, а также две медицинские сестры данной поликлиники подозреваются в осуществлении ложной регистрации в базе данных вакцинированных за определенную денежную сумму. В ходе расследования установлено, что медицинскими работниками составлено более 200 фиктивных паспортов вакцинации», - сообщается на сайте.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 385 часть 2 УК РК.