Продано более 200 фиктивных паспортов вакцинации
Заведующая поликлиникой Павлодара подозревается в продаже паспортов вакцинации
ФОТО ТАМАРЫ ВААЛЬ

Тамара Вааль, Vласть

В Павлодаре медицинские работники одной из поликлиник подозреваются в продаже более 200 фиктивных паспортов вакцинации, сообщает в четверг сайт Polisia.kz.

Как отмечается в сообщении, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента полиции Павлодарской области совместно с сотрудниками областного ДКНБ по подозрению в подделке паспортов вакцинации задержали медицинских работников одной из поликлиник города Павлодар.

«Заведующая, врач общей практики, а также две медицинские сестры данной поликлиники подозреваются в осуществлении ложной регистрации в базе данных вакцинированных за определенную денежную сумму. В ходе расследования установлено, что медицинскими работниками составлено более 200 фиктивных паспортов вакцинации», - сообщается на сайте.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 385 часть 2 УК РК.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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