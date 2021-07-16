От пневмонии и коронавируса скончались 54 человека
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122 случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане
фото Олега Битнера

На 14 июля в Казахстане зарегистрировано 122 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, скончались 6 человек, 75 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано 58 335 случаев пневмонии, выздоровели 53 252 человека, скончались за время пандемии 3 520.

От коронавируса за сутки скончались 48 человек, а всего – 4 864.

На 16 июля лечение от КВИ продолжают получать 50 457 человек (48 894+ и 1563 КВИ-), из них в стационарах – 16 186, на амбулаторном уровне – 34 271. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 934 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 225 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 117 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло в стране 536 089.

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