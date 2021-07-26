90 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

На 24 июля в Казахстане зафиксировано 84 новых случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 20 человек скончались от нее, сообщает Минздрав.

Всего зарегистрирован 59 671 случай пневмонии, скончались за все время 3 625 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 70 человек, а всего – 5 452.

На 26 июля лечение от КВИ продолжают получать 83 084 человекв (81 077 КВИ+ и 2 007 КВИ-), из них в стационарах – 23 868, на амбулаторном уровне – 59 216. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 1 444 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 304, на аппаратах ИВЛ – 183.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 595 577.